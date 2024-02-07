Боррель у Києві закликав зберігати єдність і ефективність демократії задля перемоги

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель під час свого візиту до Києва торкнувся тем потреби політичної єдності, реалізації реформ та необхідності ефективної роботи демократичних механізмів.

Про це Боррель сказав на спільному брифінгу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві в середу, повідомляє "Європейська правда".

За словами Борреля, Україна повинна продовжувати здійснювати реформи, досягаючи суттєвого прогресу на європейському шляху попри складні умови війни.

Окремо він зупинився на темі єдності серед політиків та суспільства у той час, як повномасштабна війна триває вже майже два роки.

"Україна показала виняткову стійкість та виняткову єдність суспільства та великий консенсус поміж головними політичними силами щодо ключових цілей країни.

Існують політичні розбіжності, демократія, це звісно, про політичні розбіжності. Але єдність – ключова для вашої перемоги. Я був радий сказати це членам Верховної Ради цього ранку", – сказав Боррель.

За його словами, він хотів підкреслити, наскільки важливо зберігати ефективну роботу механізму демократії, верховенство права та антикорупційних інституцій.

"Але також дуже важливо зберігати єдність країни для політичних сил, суспільства", – сказав очільник дипломатії ЄС.

Нагадаємо, однією з умов ЄС для виділення Україні 50 млрд євро макрофінансової підтримки на чотири роки є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми.

Детально про це у статті: Без поступок Орбану і з вимогами для Києва. Як ЄС схвалив 50 млрд євро допомоги Україні.