Боррель в Киеве призвал сохранять единство и эффективность демократии для победы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время своего визита в Киев затронул темы необходимости политического единства, реализации реформ и эффективной работы демократических механизмов.

Об этом Боррель сказал на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве в среду, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Украина должна продолжать осуществлять реформы, достигая существенного прогресса на европейском пути, несмотря на сложные условия войны.

Отдельно он остановился на теме единства среди политиков и общества в то время, как полномасштабная война продолжается уже почти два года.

"Украина показала исключительную устойчивость и исключительное единство общества и большой консенсус между главными политическими силами относительно ключевых целей страны.

Существуют политические разногласия, демократия, это конечно, о политических разногласиях. Но единство – ключевое для вашей победы. Я был рад сказать это членам Верховной Рады этим утром", – сказал Боррель.

Он добавил, что хотел подчеркнуть, насколько важно сохранять эффективную работу механизма демократии, верховенство права и антикоррупционных институтов.

"Но также очень важно сохранять единство страны для политических сил, общества", – сказал глава дипломатии ЕС.

Напомним, одним из условий ЕС для выделения Украине 50 млрд евро макрофинансовой поддержки на четыре года является то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы.

Подробно об этом в статье: Без уступок Орбану и с требованиями для Киева. Как ЕС одобрил 50 млрд евро помощи Украине.