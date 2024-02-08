Польща хоче "ущільнити" огорожу на кордоні з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчин Кервінський повідомив, що зараз триває робота над рішеннями, які дозволять ущільнити огорожу на кордоні з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Міністр торкнувся питання герметизації огорожі на польсько-білоруському кордоні. Як він підкреслив, це питання аналізується міністерством; висновки цього аналізу будуть використані для визначення можливого розширення і підвищення ефективності огорожі.

На запитання, чи не є огорожа "дірявою, як решето", він відповів, що це не так, однак вона не виконує своєї ролі.

"Згадаймо, що говорили політики "Права і справедливості", коли будували огорожу. Вони говорили, що жоден нелегальний іммігрант не перетне її. Згодом з'ясувалося, що таких переходів є дуже багато", – сказав він. Він додав, що як глава МВС, разом з новим начальником прикордонної служби, працює над новими рішеннями щодо закриття огорожі.

На запитання про деталі, він відповів, що це включає в себе питання вигину прутів, які трапляються. "Ми спробуємо змінити (це) за допомогою спеціальних затискачів. Ми, безумовно, захочемо збагатити цей бар'єр більшою кількістю електронних елементів, більшою кількістю датчиків руху, щоб дати прикордонникам час прибути, якщо цей бар'єр буде зламаний", – сказав він.

Кервінський підкреслив, що шлагбаум – це фізичний бар'єр, "тоді як насправді всю роботу виконують прикордонники і солдати".

"Це люди, які щодня охороняють нашу безпеку, і вони заслуговують на найвищу похвалу", – сказав він.

Як відомо, у Польщі регулярно затримують перевізників нелегальних мігрантів, які допомагають їм дістатися від білоруського кордону або з інших маршрутів вглиб ЄС. Іноді серед таких перевізників – громадяни України.

В листопаді у Польщі затримали групу з шести людей, які могли нелегально переправити у ЄС близько 2600 осіб.