Польські прикордонники затримали українця, який перевозив нелегалів

Прикордонна служба Польщі затримала громадянина України, який намагався переправити нелегальних мігрантів із території Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польське прикордонне відомство у Twitter (X).

"Прикордонний відділ у Біловежі затримав за пособництво громадянина України, який перевозив чотирьох нелегальних мігрантів", – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що протягом 9 листопада до Польщі намагалися нелегально потрапити 60 іноземців, серед яких громадяни Шрі-Ланки, Пакистану та Ефіопії. З них 8 осіб, побачивши польські патрулі, повернулися на територію Білорусі.

Поблизу прикордонного пункту в Дубичах Церковних група агресивно налаштованих іноземців із території Білорусі кидала скляні пляшки в бік польських прикордонників.

У серпні 2023 року в МВС Польщі заявили, що Росія та Білорусь організовують чергову штучну міграційну хвилю до ЄС через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

У жовтні стало відомо, що польські прикордонники дедалі частіше затримують при спробі перетнути кордон нелегальних мігрантів, які мають російські візи.