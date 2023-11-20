У Польщі затримали контрабандистів, які могли переправити 2 600 осіб через кордон з Білоруссю

Польські прикордонники затримали шістьох осіб, які підозрюються в участі в міжнародній банді, що незаконно переправляла людей через польсько-білоруський кордон.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

Прокурор Люблінського відділення департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури в Любліні висунув шістьом особам звинувачення в участі в міжнародній організованій злочинній групі, яка організувала незаконний перетин державного кордону.

Підозрюють, що завдяки їхнім діям було незаконно переправлено близько 2 600 осіб, які заплатили банді щонайменше кілька тисяч доларів за переправлення.

За це контрабандистам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Стосовно одного з підозрюваних прокурор застосував запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду та заборони на виїзд з країни.

Згідно з висновками прокуратури, в Туреччині, Іраку та Білорусі банда підшукувала осіб, зацікавлених у нелегальному в'їзді до ЄС. Іммігрантами були переважно іракці, сирійці та палестинці. Спочатку їх відправляли до Білорусі, а потім до Польщі, звідки переправляли до західного кордону.

У межах розслідування вже висунуто звинувачення 32 особам, серед яких громадяни Білорусі, України, Сирії, Іраку, Туреччини, Грузії та Польщі. Розслідування проводять не лише польські правоохоронці, але також литовські, німецькі, Європол та Євроюст.

Раніше повідомляли, що прикордонна служба Польщі затримала громадянина України, який намагався переправити нелегальних мігрантів із території Білорусі.

У серпні 2023 року в МВС Польщі заявили, що Росія та Білорусь організовують чергову штучну міграційну хвилю до ЄС через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

У жовтні стало відомо, що польські прикордонники дедалі частіше затримують при спробі перетнути кордон нелегальних мігрантів, які мають російські візи.