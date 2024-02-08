У Молдові затримали п’ятьох українців призовного віку, які незаконно перетнули кордон

Молдовські прикордонники повідомили про затримання поруч з кордоном п’ятьох громадян України, які перейшли його незаконно за сприяння посередників.

Про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Молдови, пише "Європейська правда".

Порушників затримав патруль прикордонників в районі села Волінтір 8 лютого невдовзі після того, як вони перетнули кордон.

Затримані виявилися громадянами України 32-38 років і заявили, що заплатили посередникам за допомогу з втечею від 3 тисяч до 7 тисяч доларів.

Чоловіки пояснили свій вчинок небажанням мобілізації та подали заявки на отримання притулку у Молдові.

Прикордонники продовжують з’ясовувати обставини та встановлювати осіб, які організували нелегальний перетин кордону.

Подальшу долю затриманих українців наразі не повідомляють.

Станом на жовтень 2023 року повідомляли, що Молдова від початку повномасштабної війни видала 35 українців, які незаконно перетнули кордон.