З початку війни Молдова видала 35 українців, які незаконно перетнули кордон

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, Молдова видала українським прикордонникам 35 громадян України, які незаконно перейшли держкордон і опинилися на молдовській території.

Цю інформацію підтвердили NеwsMaker у Держприкордонній службі України, повідомляє "Європейська правда".

Також у відомстві зазначили, що передача і прийом громадян між Молдовою та Україною здійснюється на підставі угоди між урядами обох країн про реадмісію осіб, який був укладений у 2017 році.

З початку російського вторгнення Україна оголосила воєнний стан, згідно з яким чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонений виїзд з країни, крім кількох винятків.

Нагадаємо, у вересні прикордонна поліція Молдови затримала 11 чоловіків-українців, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

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