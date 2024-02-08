В Молдове задержали пятерых украинцев призывного возраста, которые незаконно пересекли границу
Молдовские пограничники сообщили о задержании рядом с границей пятерых граждан Украины, которые перешли ее незаконно при содействии посредников.
Об этом говорится в сообщении Пограничной службы Молдовы, пишет "Европейская правда".
Нарушителей задержал патруль пограничников в районе села Волинтир 8 февраля вскоре после того, как они пересекли границу.
Задержанные оказались гражданами Украины 32-38 лет и заявили, что заплатили посредникам за помощь с побегом от 3 тысяч до 7 тысяч долларов.
Мужчины объяснили свой поступок нежеланием мобилизации и подали заявки на получение убежища в Молдове.
Пограничники продолжают выяснять обстоятельства и устанавливать лиц, которые организовали нелегальное пересечение границы.
Дальнейшую судьбу задержанных украинцев пока не сообщают.
По состоянию на октябрь 2023 года сообщалось, что Молдова с начала полномасштабной войны выдала 35 украинцев, которые незаконно пересекли границу.