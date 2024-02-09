Литва передала Україні партію зимового військового спорядження і одягу

У п’ятницю, 9 лютого, в Україну прибув новий пакет військової допомоги від Міністерства національної оборони Литви.

Про це литовське відомство повідомило на своєму сайті, пише "Європейська правда".

У новому пакеті литовські збройні сили передали українським колегам необхідне для зимового сезону спорядження та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

фото міністерства оборони литви

"Ми забезпечуємо десятки тисяч українських солдатів спорядженням та одягом, які необхідні для холодного сезону у вуличних умовах. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги", – сказав міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

2 лютого Литва передала Україні партію військової допомоги з системами детонації і боєприпасами до гранатометів.

А наприкінці 2023 року Литва передала Україні польове обладнання та сухпаї, а також кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності.