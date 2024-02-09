Литва передала Украине партию зимнего военного снаряжения и одежды
Пятница, 9 февраля 2024, 15:01
В пятницу, 9 февраля, в Украину прибыл новый пакет военной помощи от Министерства национальной обороны Литвы.
Об этом литовское ведомство сообщило на своем сайте, пишет "Европейская правда".
В новом пакете литовские вооруженные силы передали украинским коллегам необходимое для зимнего сезона снаряжение и десятки тысяч комплектов теплой одежды.
"Мы обеспечиваем десятки тысяч украинских солдат снаряжением и одеждой, которые необходимы для холодного сезона в уличных условиях. Каждый наш пакет поддержки – это дополнительный шаг к победе", – сказал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
2 февраля Литва передала Украине партию военной помощи с системами детонации и боеприпасами к гранатометам.
А в конце 2023 года Литва передала Украине новые партии военной помощи – полевое оборудование и сухпаи, а также несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности.