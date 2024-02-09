Литва передала Украине партию зимнего военного снаряжения и одежды

В пятницу, 9 февраля, в Украину прибыл новый пакет военной помощи от Министерства национальной обороны Литвы.

Об этом литовское ведомство сообщило на своем сайте, пишет "Европейская правда".

В новом пакете литовские вооруженные силы передали украинским коллегам необходимое для зимнего сезона снаряжение и десятки тысяч комплектов теплой одежды.

фото МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ЛИТВЫ

"Мы обеспечиваем десятки тысяч украинских солдат снаряжением и одеждой, которые необходимы для холодного сезона в уличных условиях. Каждый наш пакет поддержки – это дополнительный шаг к победе", – сказал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

2 февраля Литва передала Украине партию военной помощи с системами детонации и боеприпасами к гранатометам.

А в конце 2023 года Литва передала Украине новые партии военной помощи – полевое оборудование и сухпаи, а также несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности.