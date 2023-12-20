Литва надала Україні нову партію військової допомоги

У середу, 20 грудня, до Збройних сил України прибула нова партія військової допомоги від Литви.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Міноборони балтійської країни.

Згідно з повідомленням, Збройні сили Литви перевезли та передали українським військовим необхідне польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків.

🇱🇹Continuing our unwavering support for Ukraine: another shipment of essential field service equipment & tens of thousands of dry food packs has reached 🇺🇦Ukrainian Armed Forces today. We remain committed to helping Ukraine, recognizing the importance of such aid during winter. pic.twitter.com/McLhpwjvY1 December 20, 2023

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, різноманітне польове спорядження особливо необхідне військам у зимовий період.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб полегшити важку боротьбу України проти жорстокого агресора. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги", – зазначив він.

Окрім постійної передачі військової техніки та спорядження, Литва також активно тренує українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українців, готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України.

Литва вже розробила довгостроковий план підтримки. На 2024-2026 роки передбачено новий пакет військової підтримки України на 200 мільйонів євро.

Минулого тижня Литва передала Україні кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності, а також – близько тисячі розкладних ліжок..

Раніше стало відомо, що Литва відремонтувала для Збройних Сил України перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.