Литва надала Україні нову партію військової допомоги

У середу, 20 грудня, до Збройних сил України прибула нова партія військової допомоги від Литви.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Міноборони балтійської країни.

Згідно з повідомленням, Збройні сили Литви перевезли та передали українським військовим необхідне польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків.

🇱🇹Continuing our unwavering support for Ukraine: another shipment of essential field service equipment & tens of thousands of dry food packs has reached 🇺🇦Ukrainian Armed Forces today. We remain committed to helping Ukraine, recognizing the importance of such aid during winter. pic.twitter.com/McLhpwjvY1