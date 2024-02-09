Делегація Конгресу у Києві запевняє, що США продовжать підтримку України

Члени делегації Палати представників Конгресу США у Києві запевнили, що США налаштовані далі підтримувати Україну і це головний сигнал їхнього візиту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", цитуючи їхні заяви на брифінгу у рамках візиту.

Республіканець Френч Гілл зазначив, що опитування в США свідчать, що американці не хочуть перемоги Путіна в Україні.

"Народ знає, що це погано не тільки для Європи, погано для народу України, суверенітету України, а й для світу… Ми не допустимо, щоб цю суверенну націю зруйнував російський ведмідь, який невпинно їсть, навіть коли він не голодний", – сказав Гілл.

Демократ Джейсон Крау зазначив, що мета їхнього приїзду – надіслати сигнал, що США підтримують Україну.

"Ми підтримуємо Україну не тільки тому, що розуміємо, що захист свободи і демократії в усьому світі є американською цінністю, а ми підтримуємо Україну, тому що це також в інтересах Америки. З менше ніж 5% нашого річного оборонного бюджету ми допомогли Україні забезпечити стабільну і процвітаючу Європу. Ми допомогли Україні знищити понад половину російської армії. Ми допомогли Україні захистити наших союзників у НАТО", – наголосив він.

"Інвестиції та підтримка американським народом у цій боротьбі, у цих зусиллях – це те, що ми з гордістю зробили, і я сподіваюся, що ми продовжимо це робити", – заявила демократка Ебігейл Спанбергер.

Двопартійна делегація Конгресу прибула до Києва вдень 9 лютого. Загалом у її складі – п’ять осіб, більшість з них – члени комітету з розвідки.

Нагадаємо, 8 лютого Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Проте шанси на його схвалення у Палаті представників поки залишаються невизначеними. Детальніше про це – у статті "Промінь надії з США".