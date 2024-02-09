Делегация Конгресса в Киеве уверяет, что США продолжат поддержку Украины

Члены делегации Палаты представителей Конгресса США в Киеве заверили, что США настроены дальше поддерживать Украину и это главный сигнал их визита.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина", цитируя их заявления на брифинге в рамках визита.

Республиканец Фрэнч Хилл отметил, что опросы в США свидетельствуют, что американцы не хотят победы Путина в Украине.

"Народ знает, что это плохо не только для Европы, плохо для народа Украины, суверенитета Украины, но и для мира... Мы не допустим, чтобы эту суверенную нацию разрушил русский медведь, который неустанно ест, даже когда он не голоден", – сказал Хилл.

Демократ Джейсон Крау отметил, что цель их приезда – послать сигнал, что США поддерживают Украину.

"Мы поддерживаем Украину не только потому, что понимаем, что защита свободы и демократии во всем мире является американской ценностью, а мы поддерживаем Украину, потому что это также в интересах Америки. С менее чем 5% нашего годового оборонного бюджета мы помогли Украине обеспечить стабильную и процветающую Европу. Мы помогли Украине уничтожить более половины российской армии. Мы помогли Украине защитить наших союзников в НАТО", – подчеркнул он.

"Инвестиции и поддержка американским народом в этой борьбе, в этих усилиях – это то, что мы с гордостью сделали, и я надеюсь, что мы продолжим это делать", – заявила демократ Эбигейл Спанбергер.

Двухпартийная делегация Конгресса прибыла в Киев днем 9 февраля. Всего в ее составе – пять человек, большинство из них – члены комитета по разведке.

Напомним, 8 февраля Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украине, Израилю и Тайваню. Однако шансы на его одобрение в Палате представителей пока остаются неопределенными.

Подробнее об этом – в статье "Луч надежды из США".

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