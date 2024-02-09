До Києва приїхала двопартійна делегація з Конгресу США
П'ятниця, 9 лютого 2024, 16:41
До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки, її очолює голова комітету з розвідки.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".
Вдень 9 лютого посол опублікувала фото зустрічі делегації на київському вокзалі.
Great to welcome to Kyiv a bipartisan congressional delegation to led by House Intelligence Chair @RepMikeTurner and including @RepFrenchHill, @RepJasonCrow, @RepSpanberger, and @ZachNunn. pic.twitter.com/3HopaeNzyz— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 9, 2024
За її словами, делегацію очолює голова комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер, також у складі – члени цього ж комітету республіканець Френч Гілл, демократ Джейсон Крау, демократка Ебігейл Спанбергер та член комітету з фінансових послуг, республіканець Зак Нанн.
Нагадаємо, 8 лютого Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Проте шанси на його схвалення у Палаті представників поки залишаються невизначеними.
Детальніше про це – у статті "Промінь надії з США"