Польща скасовує контроль на кордоні зі Словаччиною, що тривав з жовтня

МВС Польщі вирішило скасувати тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною, запроваджений на початку жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Нинішні заходи контролю триватимуть до півночі 2 березня.

МВС пояснило це рішення стабілізацією міграційної ситуації на так званому "балканському маршруті" та зникненням загрози нелегальної міграції на польсько-словацькій ділянці державного кордону, пояснили у відомстві.

"У рамках транскордонного співробітництва буде здійснюватися постійний моніторинг міграційної ситуації, а контрольні заходи на кордоні можуть бути відновлені у разі зростання загрози. Прикордонники продовжать здійснювати внутрішній контроль, спрямований на протидію нелегальній міграції на основних напрямках руху та в інших обраних місцях", – додали у відомстві.

З 4 жовтня по 2 березня польсько-словацький кордон можна перетнути лише у визначених пунктах. Там відбувається тимчасовий прикордонний контроль, і людей, які в'їжджають до Польщі, перевіряють вибірково. Необхідно мати при собі проїзний документ – посвідчення або паспорт.

Нагадаємо, Німеччина запровадила вибіркові перевірки на кордоні з Польщею та Чехією наприкінці вересня 2023 року. У відповідь ці країни запровадили контроль документів на кордоні зі Словаччиною, щоб зупинити мігрантів, які прибувають здебільшого з Сербії через Угорщину.