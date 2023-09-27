Німеччина оголосила про посилення контролю на кордонах з Польщею і Чехією

Цього тижня Німеччина запровадить посилений прикордонний контроль на кордоні з Польщею та Чехією, щоб стримати нелегальну міграцію.

Про це заявила глава МВС Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Якщо нам не вдасться краще захистити зовнішні кордони... то відкриті кордони всередині ЄС опиняться під загрозою", – заявила Ненсі Фезер журналістам у Берліні.

Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер хоче підтримати екстрені служби МВС персоналом у вигляді 500 працівників митниці. Під час урядових слухань у Бундестазі він заявив, що після 2015 року контроль над доступом до Німеччини був частково втрачений. Така ситуація, за його словами, не повинна продовжуватися.

Німеччина, яка прийняла близько 1 мільйона українських біженців за останній рік, також спостерігає різке зростання кількості шукачів притулку з інших регіонів.

Це сталося після того, як тисячі мігрантів, які подорожували на човнах з Північної Африки, висадилися на італійському острові Лампедуза.

Сусідня з Німеччиною Польща у вівторок почала перевіряти деякі транспортні засоби, що перетинають словацький кордон, підозрюючи, що вони можуть перевозити нелегальних мігрантів.

Також Польща посилює патрулювання поблизу кордону з Литвою.