Польша отменяет контроль на границе со Словакией, который длился с октября

МВД Польши решило отменить временный контроль на границе со Словакией, введенный в начале октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Нынешние меры контроля продлятся до полуночи 2 марта.

МВД объяснило это решение стабилизацией миграционной ситуации на так называемом "балканском маршруте" и исчезновением угрозы нелегальной миграции на польско-словацком участке государственной границы, пояснили в ведомстве.

"В рамках трансграничного сотрудничества будет осуществляться постоянный мониторинг миграционной ситуации, а контрольные мероприятия на границе могут быть восстановлены в случае роста угрозы. Пограничники продолжат осуществлять внутренний контроль, направленный на противодействие нелегальной миграции на основных направлениях движения и в других избранных местах", – добавили в ведомстве.

С 4 октября по 2 марта польско-словацкую границу можно пересечь только в определенных пунктах. Там происходит временный пограничный контроль, и людей, въезжающих в Польшу, проверяют выборочно. Необходимо иметь при себе проездной документ – удостоверение или паспорт.

Напомним, Германия ввела выборочные проверки на границе с Польшей и Чехией в конце сентября 2023 года. В ответ эти страны ввели контроль документов на границе со Словакией, чтобы остановить мигрантов, прибывающих в основном из Сербии через Венгрию.