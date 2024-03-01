Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 1 березня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сповістив Офіс президента.

За словами Зеленського, угода передбачає надання Нідерландами 2 мільярдів євро військової допомоги у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Документ визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил, додав голова держави.

"Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО", – написав Зеленський у соцмережах.

Також документ визначає механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Підписання договору минулого тижня анонсувала голова МЗС Нідерландів Ханке Брейнс Слот. Тоді вона казала, що угода стане потужним сигналом для Росії, яка сподівається, що західна підтримка України з часом припиниться.

Нагадаємо, на сьогодні безпекові угоди Україна, окрім Нідерландів, уже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією та Канадою.

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