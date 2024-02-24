Україна підписала першу безпекову угоду з державою за межами Європи

Президент Володимир Зеленський 24 лютого повідомив про підписання "угоди про співробітництво у сфері безпеки" з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який перебуває в Києві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Двостороння безпекова угода була підписана в межах візиту канадського прем'єра до України з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

"Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів (2,2 мільярда доларів США. – Ред.) макрофінансової та оборонної допомоги Україні", – написав Зеленський у Telegram.

Інші деталі документа наразі невідомі.

Нагадаємо, переговори щодо двосторонньої безпекової угоди Оттава й Київ почали в серпні 2023 року.

У середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада вже передала проєкт угоди на узгодження українській стороні і переговори можуть завершитися через кілька тижнів.

На сьогодні аналогічні угоди Україна вже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією та Італією.

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