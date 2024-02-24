Україна підписала безпекову угоду з Італією

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Італії Джорджією Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента Зеленського, цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.

Our meetings with Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni are always meaningful. Today we have an important result. We signed a bilateral security cooperation agreement between Ukraine and Italy.



This document establishes a solid foundation for our countries' long-term security… pic.twitter.com/sKygvWDrZ6 February 24, 2024

"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди", – зазначив він.

Він також повідомив, що сьогодні ж сторони обговорили подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

"Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", – подякував Зеленський.

Напередодні президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.

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