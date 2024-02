Україна підписала безпекову угоду з Італією

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Італії Джорджією Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента Зеленського, цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.

Our meetings with Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni are always meaningful. Today we have an important result. We signed a bilateral security cooperation agreement between Ukraine and Italy.



This document establishes a solid foundation for our countries' long-term security… pic.twitter.com/sKygvWDrZ6