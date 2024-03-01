У польському Щецині авто в’їхало у натовп людей: 14 постраждалих

На площі Родла в місті Щецин на північному заході Польщі легковий автомобіль в’їхав у групу людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

33-річний водій в'їхав у пішоходів на переході на площі Родла – одному з найбільших і найбільш завантажених перехресть у Щецині – у другій половині дня 1 березня.

Збивши 12 людей, він втік із місця аварії, продовживши рух, але незабаром зіткнувся лоб у лоб з автомобілями, що їхали в напрямку центру. Внаслідок цього постраждали ще двоє людей.

Фото: Wypadki i Pożary w Zachodniopomorskim

Таким чином, за попередніми даними, всього від дій водія постраждали 14 людей, троє з них – серйозно.

33-річного винуватця вже затримали.

Нагадаємо, раніше цього тижня у Гданську сталася ДТП за участю рейсового автобуса і трамвая, в якій постраждали 13 людей.