У польському Гданську зіткнулися трамвай і автобус: більше десятка постраждалих

У Гданську вранці у вівторок сталася ДТП за участі рейсового автобуса і трамвая, всього постраждали 13 осіб.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Місцеві рятувальні служби отримали повідомлення про подію близько 10 ранку на алеї Галлера.

ZTM Gdańsk

У поліції розповіли, що всього постраждали 13 осіб, у тому числі водій автобуса.

Правоохоронці опитують свідків та встановлюють обставини події.

За попередніми висновками, ДТП спричинила помилка водія автобуса – він на повороті ліворуч не поступився дорогою трамваю.

Рух трамваїв на частині лінії, де сталася аварія, тимчасово призупинено.

Нагадаємо, наприкінці січня у Польщі потрапив в аварію автобус із майже 60 українцями.