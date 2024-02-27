У польському Гданську зіткнулися трамвай і автобус: більше десятка постраждалих
Вівторок, 27 лютого 2024, 12:18
У Гданську вранці у вівторок сталася ДТП за участі рейсового автобуса і трамвая, всього постраждали 13 осіб.
Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".
Місцеві рятувальні служби отримали повідомлення про подію близько 10 ранку на алеї Галлера.
У поліції розповіли, що всього постраждали 13 осіб, у тому числі водій автобуса.
Правоохоронці опитують свідків та встановлюють обставини події.
За попередніми висновками, ДТП спричинила помилка водія автобуса – він на повороті ліворуч не поступився дорогою трамваю.
Рух трамваїв на частині лінії, де сталася аварія, тимчасово призупинено.
Нагадаємо, наприкінці січня у Польщі потрапив в аварію автобус із майже 60 українцями.
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