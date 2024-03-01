В польском Щецине авто въехало в толпу людей: 14 пострадавших
Пятница, 1 марта 2024, 17:00
На площади Родла в городе Щецин на северо-западе Польши легковой автомобиль въехал в группу людей.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.
33-летний водитель въехал в пешеходов на переходе на площади Родла – одном из крупнейших и наиболее загруженных перекрестков в Щецине – во второй половине дня 1 марта.
Сбив 12 человек, он скрылся с места аварии, продолжив движение, но вскоре столкнулся лоб в лоб с автомобилями, ехавшими в направлении центра. В результате этого пострадали еще два человека.
Таким образом, по предварительным данным, всего от действий водителя пострадали 14 человек, трое из них – серьезно.
33-летнего виновника уже задержали.
Напомним, ранее на этой неделе в Гданьске произошло ДТП с участием рейсового автобуса и трамвая, в котором пострадали 13 человек.