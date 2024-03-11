ЗМІ: В аеропорту Гельсінкі поліція зняла з рейсу експрем'єра Естонії напідпитку

Фінська поліція висадила з літака в Гельсінському аеропорту колишнього прем'єр-міністра Естонії Тааві Рийваса, який мав летіти до Японії у складі естонської бізнес-делегації, що супроводжує міністра закордонних справ Маргуса Тсахкну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Інцидент стався в суботу: пасажирам несподівано повідомили, що екіпаж затримав виліт.

Портал Postimees з посиланням на очевидця повідомляє, що перед цим у Рийваса виникла суперечка з екіпажем. Вони сперечалися фінською мовою, але через деякий час на борт прибули поліцейські і вивели Рийваса з літака.

Postimees

Postimees також поговорив з іншими людьми, які перебували в аеропорту Гельсінкі одночасно з делегацією, і, за їхніми словами, Рийвас уже в аеропорту перебував у стані досить сильного сп'яніння.

Сам Тааві Рийвас сказав у коментарі Delfi, що під час польоту з Таллінна до Гельсінкі він посварився з бортпровідницею через те, що використовував ноутбук для роботи під час польоту.

"Мабуть, саме з цієї причини мене не пустили на літак до Японії. Я подав офіційну скаргу до Finnair з вимогою відшкодувати збитки", – додав він.

Експрем’єр Естонії категорично заперечив, що перебував напідпитку.

Естонське Міністерство закордонних справ підтвердило, що Рийваса зняли з рейсу до Японії. Директор бюро зі зв'язків із громадськістю МЗС Лійза Тоотс сказала, що вона в курсі інциденту, але не може назвати причини.

Однак вона зазначила, що Тааві Рийвас не летів з офіційною делегацією міністра до Японії, але вони опинилися в один час в аеропорту Гельсінкі.

Раніше стало відомо, що президента Латвії Едгарса Рінкевичса під час одного з рейсів довелося пересадити в економ-клас, оскільки в літаку перебував підозрілий пасажир у стані алкогольного сп’яніння.

Також ЗМІ повідомляли, що президент Литви Гітанас Науседа раніше залишив засідання Європейської ради в Брюсселі, яке проходило 26-27 жовтня, а ввечері 27 жовтня його помітили в Каунасі на баскетбольному матчі.