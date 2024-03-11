СМИ: В аэропорту Хельсинки полиция сняла с рейса пьяного экс-премьера Эстонии

Финская полиция высадила из самолета в Хельсинкском аэропорту бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса, который якобы должен был лететь в Японию в составе эстонской бизнес-делегации, что сопровождала министра иностранных дел Маргуса Тсахкну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Инцидент произошел в субботу: пассажирам неожиданно сообщили, что экипаж задержал вылет.

Портал Postimees со ссылкой на очевидца сообщает, что перед этим у Рыйваса возник спор с экипажем. Они спорили на финском языке, но через некоторое время на борт прибыли полицейские и вывели Рыйваса из самолета.

Postimees

Postimees также поговорил с другими людьми, которые находились в аэропорту Хельсинки одновременно с делегацией, и, по их словам, Рыйвас уже в аэропорту находился в состоянии довольно сильного опьянения.

Сам Рыйвас сказал в комментарии Delfi, что во время полета из Таллинна в Хельсинки он поссорился с бортпроводницей из-за того, что использовал ноутбук для работы во время полета.

"Видимо, именно по этой причине меня не пустили на самолет в Японию. Я подал официальную жалобу в Finnair с требованием возместить ущерб", – добавил он.

Экс-премьер Эстонии категорически отрицал, что находился в нетрезвом состоянии.

Эстонское Министерство иностранных дел подтвердило, что Рыйваса сняли с рейса в Японию. Директор бюро по связям с общественностью МИД Лийза Тоотс сказала, что она в курсе инцидента, но не может назвать причины.

Однако она отметила, что Таави Рыйвас не летел с официальной делегацией министра в Японию, но они оказались в одно время в аэропорту Хельсинки.

Ранее стало известно, что президента Латвии Эдгарса Ринкевичса во время одного из рейсов пришлось пересадить в эконом-класс, поскольку в самолете находился подозрительный пассажир в состоянии алкогольного опьянения.