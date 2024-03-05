Президенту Латвії довелось летіти в економ-класі через пасажира напідпитку

Президента Латвії Едгарса Рінкевичса під час одного з рейсів довелося пересадити в економ-клас, оскільки в літаку перебував підозрілий пасажир у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на програму 360TV Ziņneši, інформує "Європейська правда".

Радник латвійського президента із закордонних справ Едвінс Северс розповів, що інцидент трапився під час одного з комерційних рейсів.

"Там один із пасажирів, здавалося, міг становити загрозу...Під час посадки він був орієнтований на конфлікт і сидів дуже близько до президента", – розповів радник.

Він також підтвердив, що пасажир перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Напередодні Рінкевичс відповів на допис американського мільярдера Ілона Маска, де той висловив здивування, чому НАТО продовжує існувати, хоча Варшавський договір колишніх соціалістичних країн розпався.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Литви Гітанас Науседа раніше залишив засідання Європейської ради в Брюсселі, яке проходило 26-27 жовтня, ввечері 27 жовтня його помітили в Каунасі на баскетбольному матчі.