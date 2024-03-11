Поліція Латвії перевірятиме тих, хто йде голосувати на "виборах" Путіна в посольстві РФ

У Латвії Державна поліція і Державна прикордонна охорона під час російських президентських "виборів" перевірятимуть людей, які прийдуть на виборчу дільницю до посольства РФ в Ризі.

Про це розповів начальник Державної поліції Армандс Рукс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, людей перевірятимуть, чи є у них законні підстави перебувати у Латвї.

Начальник Держполіції закликав громадян Росії, які проживають у Латвії і бажають узяти участь у "виборах" президента РФ, зважати на можливі перевірки на вулицях.

Такі ж перевірки проводять російські служби, коли громадяни Латвії йдуть голосувати на виборчі дільниці в Росії, зазначив Рукс.

Виявлення порушень правил перебування в країні може призвести до початку процедури видворення з Латвії. Для дотримання встановленого правовими нормами порядку в перевірках також братимуть участь представники Управління у справах громадянства та міграції.

Під час "виборів" президента Росії в Латвії Держполіція працюватиме в посиленому режимі, суворо зупиняючи будь-які спроби прославлення російської агресії, підкреслив Рукс.

Нагадаємо, 6 лютого до МЗС РФ викликали тимчасових повірених у справах держав Балтії в Москві, яким висловили погрози у зв’язку з майбутніми "виборами" президента РФ.

Водночас міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії засудили наміри Росії провести президентські "вибори" на окупованих територіях України.