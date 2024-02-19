Країни Балтії засудили намір РФ провести вибори Путіна на окупованих територіях України

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії засудили наміри Росії провести президентські "вибори" на окупованих територіях України.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві Кріш’яніс Каріньш, Габріелюс Ландсбергіс і Маргус Тсахкна заявили, що російські вибори на окупованих територіях грубо порушують суверенітет України та міжнародне право.

"Ми не визнаємо і не визнаватимемо проведення таких виборів та їхніх результатів на тимчасово окупованих та незаконно анексованих Росією територіях України. Росія не має жодних законних підстав для таких дій. Ми рішуче засуджуємо ці неприйнятні рішення політичного керівництва Росії", – йдеться у заяві.

Глави МЗС країн Балтії зазначили, що політичне керівництво Росії і ті, хто причетний до організації таких дій, будуть нести відповідальність за наслідки.

"Майбутні президентські "вибори" в Росії не будуть ані вільними, ані чесними. В умовах тотальних репресій проти опозиції та незалежних ЗМІ, за відсутності гідних довіри альтернативних кандидатів і без міжнародного моніторингу, ці вибори не матимуть жодної демократичної легітимності", – підкреслюється у заяві.

Раніше естонський Генштаб зазначив, що президентські вибори в РФ, які заплановані на березень, матимуть вплив на ситуацію на полі бою в Україні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Естонії дозволило Росії відкрити на своїй території лише одну дільницю на так званих "президентських виборах" у березні 2024 року – у російському посольстві в Таллінні.

Минулого року головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив плани Росії проводити вибори президента РФ 15-17 березня 2024 року в тому числі на окупованих територіях України.