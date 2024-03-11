У Брюсселі чекають значних перебоїв з транспортом через масштабні демонстрації

Один з операторів громадського транспорту Брюсселя попередив про можливість значних перебоїв з рухом транспорту у вівторок у зв’язку з акціями протесту проти заходів жорсткої економії у ЄС.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Оператор STIB попередив, що 12 березня через акції протесту у бельгійській столиці очікуються значні перебої з рухом автобусів, трамваїв і метро – через те, що частина працівників будуть брати участь у демонстраціях, або ж через те, що їхній маршрут перекриває лінії курсування транспорту. Масштаби перебоїв поки невизначені.

Містянам порадили розглянути "альтернативні варіанти транспорту" для пересування містом.

Одночасно оператори SNCB та De Lijn сказали, що не очікують значних проблем на своїх маршрутах і від їхніх співробітників ще не надходили повідомлення щодо намірів долучитись до протестів.

Нагадаємо, у Німеччині з вечора понеділка починається новий страйк профспілки машиністів, які продовжують суперечку з роботодавцем щодо скорочення годин у робочому тижні. Deutsche Bahn називає протести непропорційними і вирішила подати на них до суду.