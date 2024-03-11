Німеччина готується до перебоїв з транспортом через страйки на залізниці та в авіакомпаніях

У Німеччині готуються до чергової хвилі перебоїв у транспортному сполученні після того, як профспілки, що представляють машиністів та бортпроводників Deutsche Lufthansa AG, оголосили про нові страйки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Впливова профспілка машиністів GDL планує страйк працівників вантажних поїздів Deutsche Bahn AG з кінця понеділка до вечора вівторка, а також – пасажирських поїздів у вівторок до початку середи, згідно із заявою, опублікованою в неділю на її сайті.

Шостий страйк машиністів поїздів, що відбувся під час напружених переговорів щодо заробітної плати, збігається з окремим дводенним страйком бортпровідників авіакомпанії Lufthansa.

Як інформує DPA, профспілка UFO закликає близько 19 тисяч бортпровідників німецької авіакомпанії Lufthansa та її дочірньої компанії Lufthansa Cityline оголосити страйк у вівторок та середу.

Страйк торкнеться всіх вильотів з Франкфурта з п'ятої ранку до 11-ї вечора за київським часом у вівторок, а також всіх вильотів з Мюнхена в середу, повідомила профспілка.

Профспілка підкреслила, що в четвер Lufthansa оголосила про рекордний чистий прибуток у майже 1,7 мільярда євро – третій найкращий показник в історії авіакомпанії.

UFO вимагає підвищення зарплати бортпровідникам на 15%, а також хоче домогтися виплати компенсації за інфляцію в розмірі 3 тисяч євро.

У четвер у Німеччині почався масштабний страйк машиністів та персоналу аеропортів.

Раніше профспілка Ver.di закликала до одноденного страйку співробітників служб безпеки аеропортів Гамбурга, Франкфурта-на-Майні та Дюссельдорфа.

Перед цим на більшій частині території Німеччини зупинилися автобуси, трамваї і потяги метро, що стало кульмінацією тижня поетапних страйків працівників громадського транспорту.