В Брюсселе ожидают значительных перебоев с транспортом из-за масштабных демонстраций

Один из операторов общественного транспорта Брюсселя предупредил о возможности значительных перебоев с движением транспорта во вторник в связи с акциями протеста против мер жесткой экономии в ЕС.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Оператор STIB предупредил, что 12 марта из-за акций протеста в бельгийской столице ожидаются значительные перебои с движением автобусов, трамваев и метро – из-за того, что часть работников будут участвовать в демонстрациях, или же из-за того, что их маршрут перекрывает линии курсирования транспорта. Масштабы перебоев пока не определены.

Горожанам посоветовали рассмотреть "альтернативные варианты транспорта" для передвижения по городу.

Одновременно операторы SNCB и De Lijn сказали, что не ожидают значительных проблем на своих маршрутах и от их сотрудников еще не поступали сообщения о намерениях присоединиться к протестам.

Напомним, в Германии с вечера понедельника начинается новая забастовка профсоюза машинистов, которые продолжают спор с работодателем о сокращении часов в рабочей неделе. Deutsche Bahn называет протесты непропорциональными и решила подать на них в суд.