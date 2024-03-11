SIPRI: Импорт оружия в Европу за последние пять лет почти удвоился

За последние пять лет импорт оружия в Европу почти удвоился, частично – из-за полномасштабной войны в Украине, тогда как экспорт вооружений из России – сократился.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно отчету SIPRI, импорт вооружений в Европу за 2019-2023 годы вырос на 94% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, что частично связано с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Речь идет о том, что европейские государства импортировали оружие, которое затем передавали Украине в качестве помощи или использовали, чтобы пополнить собственные запасы.

Крупнейшим экспортером оружия в Европу стали США (55% в 2019-2023 годах и только 35% – в 2014-2018 годах). Это частично связано с тем, что большинство европейских государств являются членами НАТО и партнерами США в создании систем вооружений, например истребителей F-35.

В целом же на США в 2019-2023 годах приходилось 42% глобального экспорта оружия.

Зато Россия за последние пять лет уменьшила экспорт оружия на 53% и по этому показателю впервые опустилась на третье место в рейтинге SIPRI, уступив Франции. Уменьшилось и количество клиентов российской оборонки – с 31 страны в 2019 году до лишь 12 в 2023-м.

Что касается Франции, то на нее в 2019-2023 годах приходились 11% глобального экспорта вооружений, причем за эти пять лет она нарастила его на 47% – в частности за счет продажи собственных истребителей Rafale за пределами Европы.

Украина же, по данным SIPRI, стала четвертым по объему крупнейшим импортером оружия и крупнейшим импортером оружия из Европы. В прошлом году институт сообщал, что Киев в 2022 году был третьим в рейтинге крупнейших глобальных импортеров вооружений.