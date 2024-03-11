Путін заборонив британцям ловити рибу в російській частині Баренцового моря

Президент Росії Владімір Путін 11 березня підписав закон, який денонсує угоду з Британією про доступ британських рибалок до російської зони Баренцового моря – її підписали ще за існування СРСР, у 1956 році.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить документ на офіційному сайті правової інформації РФ.

Рибальська угода 1956 року дозволила британським суднам заходити в багаті рибні угіддя Баренцевого моря, узбережжя Кольського півострова і зону вздовж узбережжя острова Колгуєв.

Угода була підписана в переломний момент "холодної війни", коли тодішній лідер СРСР Нікіта Хрущов засудив культ Іосіфа Сталіна, запропонував мирне співіснування із Заходом і навіть особисто відвідав Британію.

Російський парламент проголосував за денонсацію угоди 21 лютого.

Водночас минулого року Норвегія та Росія шляхом онлайн переговорів узгодили угоду про рибальство на 2024 рік – "найбільшу двосторонню угоду" в цій сфері для норвезької сторони.