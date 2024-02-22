РФ вийшла з угоди з Британією 1956 року, підписаної в переломний момент холодної війни

Росія виходить з рибальської угоди 1956 року, укладеної з Великою Британією радянським лідером Нікітою Хрущовим, що є показником того, наскільки глибокою стала прірва між Росією і Заходом після двох років її війни проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Рибальська угода 1956 року була підписана в Лондоні в переломний момент холодної війни: того року Хрущов засудив Іосіфа Сталіна, запропонував мирне співіснування із Заходом і навіть відвідав Британію у квітні.

Сьогодні погляд з Москви є більш жорстким.

Президент Владімір Путін називає Сполучені Штати та їхніх союзників імперією, що розпадається і хоче знищити Росію і вкрасти її природні ресурси. Захід вважає Путіна вбивцею, а путінську Росію – ворогом.

Рибальська угода 1956 року дозволила британським суднам заходити в багаті рибні угіддя Баренцевого моря, узбережжя Кольського півострова і вздовж узбережжя острова Колгуєв.

"Коли Нікіта Хрущов прийняв цю угоду в 1956 році, важко сказати, чим він керувався, але це точно не були національні інтереси", – сказав В'ячеслав Володін, спікер Державної думи РФ.

"Коли люди запитують, чи можемо ми відповісти на санкції, відповідь: можемо", – сказав Володін, додавши, що британські судна виловили тисячі тонн тріски і пікші в російських водах.

Володін, близький союзник Путіна, повторив нинішню ортодоксальну позицію Кремля, який розглядає розпад Радянського Союзу в 1991 році як трагедію, а Михаїла Горбачова – як невдаху, якого обдурив оманливий Захід з метою принизити Росію.

"З Горбачовим ми втратили країну, а з Путіним ми її повернули", – сказав Володін.

Нагадаємо, у Раді Європи висловили "глибокий жаль" після офіційного повідомлення про денонсацію Росією Рамкової конвенції про захист національних меншин (РКНМ), побоюючись за долю понад 25 млн представників нацменшин в РФ.

Раніше Рада Європи повідомила, що активно працює з органами ООН з метою нагадати Росії про необхідність виконувати рішення Європейського суду з прав людини.