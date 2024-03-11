Путин запретил британцам ловить рыбу в российской части Баренцева моря

Президент России Владимир Путин 11 марта подписал закон, который денонсирует соглашение с Британией о доступе британских рыбаков в российскую зону Баренцева моря – его подписали еще при существовании СССР, в 1956 году.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует документ на официальном сайте правовой информации РФ.

Рыболовное соглашение 1956 года позволило британским судам заходить в богатые рыбные угодья Баренцева моря, побережья Кольского полуострова и зону вдоль побережья острова Колгуев.

Соглашение было подписано в переломный момент холодной войны, когда тогдашний лидер СССР Никита Хрущев осудил культ Иосифа Сталина, предложил мирное сосуществование с Западом и даже лично посетил Британию.

Российский парламент проголосовал за денонсацию соглашения 21 февраля.

В то же время в прошлом году Норвегия и Россия путем онлайн переговоров согласовали соглашение о рыболовстве на 2024 год – "крупнейшее двустороннее соглашение" в этой сфере для норвежской стороны.