ЗМІ: Британські елітні авто продовжують потрапляти в Росію, в основному через Азербайджан 

Попри санкції, дорогі автомобілі британських виробників продовжують потрапляти до Росії завдяки ввезенню через треті країни, як Азербайджан.

Як пише "Європейська правда", матеріал про це вийшов на британському Sky News.

Журналісти констатували, що й після запровадження західних санкцій елітні британські автомобілі на сотні мільйонів фунтів стерлінгів продовжують ввозити до Росії обхідними шляхами, через посередників у третіх країнах.

Зокрема, у 2023 році експорт британських авто до Азербайджану зріс на майже 2000% порівняно з п'ятирічним періодом до початку повномасштабної війни, що є абсолютно безпрецедентним стрибком.

Країна несподівано стала 16-м найбільшим імпортером автомобілів з Британії за сукупністю товарів, випередивши Австрію, Португалію та Швецію.

Кількісно це відповідає щорічному експорту британських авто до Росії перед тим, як були запроваджені санкції. Одночасно помітили і безпрецедентне зростання експорту авто з Азербайджану до Росії.

З даних HMRC випливає, що середня вартість британських авто, які експортують до Азербайджану – понад 100 тисяч фунтів, тобто йдеться про елітні автомобілі.

Джерела журналістів кажуть, що німецькі автомобілі везуть до Росії переважно через Киргизстан, тоді як британські – через Азербайджан.

Автомобільні виробники запевняють, що не продають свій товар у Росію. Фактично ж з’ясувати реального кінцевого покупця та відстежити товар після того, як він прибув умовно в Азербайджан, майже неможливо.

Спецслужби Литви нещодавно також виявили компанії, які допомагають РФ обходити санкції.

У Фінляндії присудили умовний термін і штраф підприємцю, який порушив санкції проти РФ.