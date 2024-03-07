Спецслужби Литви виявили компанії, які допомагають РФ обходити санкції

Деякі литовські компанії й досі співпрацюють зі структурами в РФ і допомагають обходити санкції.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільному звіті контррозвідувального Департаменту державної безпеки та військової Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві оборони, повідомляє LRT.

У звіті йдеться, що російські структури часто залучають російські та білоруські компанії, які давно присутні в Литві, до схем обходу санкцій.

Багато з цих компаній надають складські, транспортні та митні послуги. Вони, зокрема, допомагають експортувати до Росії компоненти для транспортного сектору, металообробне та лабораторне обладнання, електроніку, мікроелектроніку та компоненти, а також продукцію військового призначення.

"Росія докладає значних зусиль, щоб обійти міжнародні санкції, розробляючи нові схеми із залученням російських спецслужб, використовуючи контакти з компаніями, що працюють в країнах Європейського Союзу, і використовуючи російських і білоруських громадян", – зазначають відомства.

Більшість російських та білоруських громадян, які володіють компаніями в Литві, пов'язаними зі схемами обходу санкцій, мають прямі ділові контакти в Росії та Білорусі. Їхні фірми закуповують обладнання, вироблене на Заході, і постачають його російським або білоруським компаніям, установам і дослідницьким організаціям, що працюють у стратегічних галузях, йдеться у звіті.

Крім того, деякі компанії діяли в інтересах російських структур, намагаючись забезпечити їх обладнанням для модернізації збройних сил, і отримували фінансування від компаній, пов'язаних з російською військовою промисловістю.

До організації імпорту підсанкційних товарів причетні російські спецслужби, йдеться у звіті.

Оскільки російська стратегічна промисловість стикається з труднощами через санкції, "дуже ймовірно, що російські спецслужби збільшать свої зусилля із закупівлі та постачання в Росію необхідного обладнання, виробництва або технологічних інновацій", вважають у литовській розвідці.

Також були виявлені випадки, коли схеми обходу санкцій були організовані громадянами Росії, які не створили і не ведуть бізнесу в Литві, але отримали посвідку на проживання. Зазвичай вони діють як посередники, намагаючись встановити контакти з литовськими компаніями, які продають або виробляють обладнання, необхідне Росії.

У звіті литовських спецслужб також йшлося, що РФ має достатньо ресурсів, щоб воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки. Водночас РФ готується до довгострокової конфронтації з НАТО, зокрема в регіоні Балтійського моря, і для цього поступово розширює свої військові можливості на захід.

Крім того, директор Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс, коментуючи загрозу війни, сказав, що зараз немає підстав для паніки, однак слід "готуватися до найгіршого".