У Фінляндії оголосили вирок підприємцю, який порушив санкції проти РФ

Повітовий суд Східної Фінляндії засудив Габріеля Теміна, виконавчого директора компаній Luminor і Siberica, до 9 місяців умовного терміну за порушення санкційних правил і експорт товарів оборонного призначення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Теміна зобов'язали виплатити на користь держави 11 000 євро – стільки виручки отримала його компанія Luminor внаслідок вчинення злочину.

Суд відхилив вимогу прокурора заборонити діяльність підприємця, а конфісковані товари наказав повернути.

За словами прокурора, підприємець через свої компанії Luminor і Siberica експортував або намагався експортувати в Росію санкційні товари, а також транспортував через Росію товари, транзит яких заборонено.

Підприємця звинувачували в тому, що він вивіз до Росії, серед іншого, понад 3500 дронів і обладнання, призначеного для перехоплення дронів.

Як зазначив повітовий суд, товари транспортувалися через Росію, проте немає достатніх доказів того, що вони в кінцевому підсумку опинилися в Росії. Повітовий суд постановив, що Темін, однак, у будь-якому разі винен у тому, що експортував товари з Фінляндії.

Нагадаємо, Фінляндія заблокувала продаж нерухомості пов'язаному з РФ покупцю.