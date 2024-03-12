Німеччину сколихнули страйки бортпровідників і машиністів

У Німеччині розпочали 24-годинний страйк машиністи пасажирських поїздів – проблем мандрівникам додав і страйк бортпровідників авіакомпанії Lufthansa.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Головною перепоною запеклої суперечки із залізничним оператором Deutsche Bahn є вимога профспілки залізничників GDL скоротити робочий час з 38 до 35 годин на тиждень без зниження заробітної плати. Деякі менші приватні оператори, які надають регіональні послуги, погодилися з цією вимогою.

За кілька тижнів переговорів Deutsche Bahn запропонувала скорочення з 38 до 36 годин до 2028 року, але це не задовольнило GDL. Профспілка зажадала нової пропозиції до вечора неділі, але її так і не було надано.

Deutsche Bahn називає страйки непропорційними і вирішила подати до суду.

Паралельно окремий 19-годинний страйк розпочали бортпровідники Lufthansa на рейсах, що вилітають з Франкфурта – головного і найбільшого аеропорта в Німеччині.

Профспілка UFO закликала бортпровідників до страйку з 4 ранку до 11 вечора у вівторок, вимагаючи підвищення заробітної плати на 15% і одноразових виплат у розмірі 3000 євро на кожного працівника для компенсації інфляції.

Аналогічний страйк бортпровідників на рейсах, що вилітають з Мюнхена, має відбутися в середу.

У Lufthansa підрахували, що протягом двох днів буде скасовано загалом тисячу рейсів.

Минулого тижня страйкував наземний персонал Lufthansa у зв'язку з суперечкою компанії з іншою профспілкою.

Нагадаємо, напередодні один з операторів громадського транспорту Брюсселя попередив про можливість значних перебоїв з рухом транспорту у вівторок у зв’язку з акціями протесту проти заходів жорсткої економії у ЄС.