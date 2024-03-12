Германию всколыхнули забастовки бортпроводников и машинистов

В Германии начали 24-часовую забастовку машинисты пассажирских поездов – проблем путешественникам добавила и забастовка бортпроводников авиакомпании Lufthansa.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Главной преградой ожесточенного спора с железнодорожным оператором Deutsche Bahn является требование профсоюза железнодорожников GDL сократить рабочее время с 38 до 35 часов в неделю без снижения заработной платы. Некоторые меньшие частные операторы, предоставляющие региональные услуги, согласились с этим требованием.

За несколько недель переговоров Deutsche Bahn предложила сокращение с 38 до 36 часов до 2028 года, но это не удовлетворило GDL. Профсоюз потребовал нового предложения к вечеру воскресенья, но оно так и не было предоставлено.

Deutsche Bahn называет страйки непропорциональными и решила подать в суд.

Параллельно отдельную 19-часовую забастовку начали бортпроводники Lufthansa на рейсах, вылетающих из Франкфурта – главного и крупнейшего аэропорта в Германии.

Профсоюз UFO призвал бортпроводников к забастовке с 4 утра до 11 вечера во вторник, требуя повышения заработной платы на 15% и единовременных выплат в размере 3000 евро на каждого работника для компенсации инфляции.

Аналогичная забастовка бортпроводников на рейсах, вылетающих из Мюнхена, должна состояться в среду.

В Lufthansa подсчитали, что в течение двух дней будет отменено тысячу рейсов.

На прошлой неделе бастовал наземный персонал Lufthansa в связи со спором компании с другим профсоюзом.

Напомним, накануне один из операторов общественного транспорта Брюсселя предупредил о возможности значительных перебоев с движением транспорта во вторник в связи с акциями протеста против мер жесткой экономии в ЕС.