Чи є загрозою для України прихід до влади в Португалії правих

Після майже 20 років правління лівоцентристів до влади у Португалії може прийти права коаліція.

Про те, як зміниться політика Португалії і чи загрожує Україні можливе входження ультраправих до нового уряду, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Перевибори на тлі корупції: Португалія готується до історичної зміни влади. Далі – короткий її виклад.

Нинішні парламентські вибори в Португалії відбуваються достроково – лише через два з гаком роки після попередніх.

На попередніх виборах соціалісти на чолі з Антоніу Коштою здобули понад 40% голосів і понад половину мандатів, отримавши право сформувати уряд.

Але восьмирічному перебуванню Соціалістичної партії при владі поклав край корупційний скандал, що спалахнув у листопаді минулого року.

Уряд Антоніу Кошти багато зробив для виходу країни з економічної кризи. Головні складові економічної політики соціалістів – керування державним боргом, залучення іноземних інвестицій (і коштів ЄС) та ставка на туризм.

Але в цьому ж полягала і головна слабкість соціалістів. Їхні економічні заходи були далеко не популярними серед пересічних португальців.

До того ж уряд Кошти постійно розхитували корупційні скандали (що не дивно в країні, де значна частина економіки перебуває у власності держави).

Це все стало зручним об’єктом критики для опонентів Соціалістичної партії.

Головним опонентом соціалістів став правоцентристський "Демократичний альянс", який складається з Соціально-демократичної та Християнсько-демократичної партій.

"Демократичний альянс" ішов на вибори з обіцянками, які вочевидь резонували серед португальців: збільшити середню зарплату, скоротити податки для середнього класу й компаній, забезпечити доступне житло, заборонити продаж нерухомості нерезидентам тощо.

Тож не дивно, що правоцентристи зрештою здобули хай незначну, але перевагу – 29,5% голосів і 79 місць із 230.

Натомість соціалісти – які просили виборців голосувати за них, аби не допустити приходу до влади правих, – розгубили близько третини голосів і опустилися на друге місце з 28,7% підтримки й 77 місцями в парламенті (було 120).

Навіть побіжний погляд на результати парламентських виборів Португалії свідчить: жодна з партій не має достатньо голосів, аби сформувати уряд більшості. Але навіть сукупно ліві сили (соціалісти, Лівий блок, "Зелені" та євроскептичні комуністи з "Коаліції демократичної єдності") можуть отримати лише 90 мандатів, яких для більшості явно недостатньо.

Тож наступний уряд Португалії, найімовірніше, буде правим. Але точно це стане відомо після консультацій лідерів парламентських партій із президентом країни Марселом Ребелу де Соузою, як цього вимагає процедура.

"Золота акція" опинилася саме в руках ультраправих із Chega!

Chega!, що з португальської приблизно перекладається як "Годі!", виникла порівняно недавно – у 2019 році. Її лідер, колишній член Соціал-демократичної партії Андре Вентура, зробив ставку на відвертий популізм і крайні праві ідеї, а ще – гомофобну, расистську й антимігрантську риторику.

Вони вже висловили готовність підтримати правоцентристський уряд на чолі з Луїшем Монтенегру. Разом із "Демократичним альянсом" у них було б 135 місць – достатньо для комфортної більшості.

Наслідки виборів у Португалії виходять далеко за межі країни.

Ці вибори стали останніми на території Європейського Союзу перед голосуванням за новий склад Європейського парламенту в червні цього року.

І вони вкотре закріпили поступове зростання рейтингів правих та ультраправих сил.

На щастя, португальські ультраправі наразі не становлять загрози для підтримки України.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Перевибори на тлі корупції: Португалія готується до історичної зміни влади.