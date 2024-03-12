Является ли угрозой для Украины приход к власти в Португалии правых

После почти 20 лет правления левоцентристов к власти в Португалии может прийти правая коалиция.

О том, как изменится политика Португалии и угрожает ли Украине возможное вхождение ультраправых в новое правительство, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Перевыборы на фоне коррупции: Португалия готовится к исторической смене власти. Далее – краткое ее изложение.

Нынешние парламентские выборы в Португалии проходят досрочно – всего через два с лишним года после предыдущих.

На предыдущих выборах социалисты во главе с Антониу Коштой получили более 40% голосов и более половины мандатов, получив право сформировать правительство.

Но восьмилетнему пребыванию Социалистической партии у власти положил конец коррупционный скандал, вспыхнувший в ноябре прошлого года.

Правительство Антониу Кошты много сделал для выхода страны из экономического кризиса. Главные составляющие экономической политики социалистов – управление государственным долгом, привлечение иностранных инвестиций (и средств ЕС) и ставка на туризм.

Но в этом же заключалась и главная слабость социалистов. Их экономические меры были далеко не популярны среди рядовых португальцев.

К тому же правительство Кошты постоянно расшатывали коррупционные скандалы (что неудивительно в стране, где значительная часть экономики находится в собственности государства).

Это все стало удобным объектом критики для оппонентов Социалистической партии.

Главным оппонентом социалистов стал правоцентристский "Демократический альянс", состоящий из Социально-демократической и Христианско-демократической партий.

"Демократический альянс" шел на выборы с обещаниями, которые явно резонировали среди португальцев: увеличить среднюю зарплату, сократить налоги для среднего класса и компаний, обеспечить доступное жилье, запретить продажу недвижимости нерезидентам и тому подобное.

Неудивительно, что правоцентристы в конце концов получили пусть незначительное, но преимущество – 29,5% голосов и 79 мест из 230.

Зато социалисты – которые просили избирателей голосовать за них, чтобы не допустить прихода к власти правых, – растеряли около трети голосов и опустились на второе место с 28,7% поддержки и 77 местами в парламенте (было 120).

Даже беглый взгляд на результаты парламентских выборов Португалии свидетельствует: ни одна из партий не имеет достаточно голосов, чтобы сформировать правительство большинства. Но даже совокупно левые силы (социалисты, Левый блок, "Зеленые" и евроскептические коммунисты из "Коалиции демократического единства") могут получить лишь 90 мандатов, которых для большинства явно недостаточно.

Поэтому следующее правительство Португалии, скорее всего, будет правым. Но точно это станет известно после консультаций лидеров парламентских партий с президентом страны Марселом Ребелу де Соузой.

"Золотая акция" оказалась именно в руках ультраправых из Chega!

Chega!, что с португальского примерно переводится как "Хватит!", возникла сравнительно недавно – в 2019 году. Ее лидер, бывший член Социал-демократической партии Андре Вентура, сделал ставку на откровенный популизм и крайне правые идеи, а еще – гомофобную, расистскую и антимигрантскую риторику.

Они уже выразили готовность поддержать правоцентристское правительство во главе с Луишем Монтенегру. Вместе с "Демократическим альянсом" у них было бы 135 мест – достаточно для комфортного большинства.

Последствия выборов в Португалии выходят далеко за пределы страны.

Эти выборы стали последними на территории Европейского Союза перед голосованием за новый состав Европейского парламента в июне этого года.

И они в очередной раз закрепили постепенный рост рейтингов правых и ультраправых сил.

К счастью, португальские ультраправые пока не представляют угрозы для поддержки Украины.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Перевыборы на фоне коррупции: Португалия готовится к исторической смене власти.