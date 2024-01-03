Португалія оголосила про "найкращий рік" в історії свого туризму

У 2023 році Португалія отримала більше грошей від туризму, ніж будь-коли раніше і очікує, що цей сектор буде тільки продовжувати зростати.

Про це заявив державний секретар з питань туризму, торгівлі та послуг Нуну Фазенда, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За його словами, минулого року доходи від туризму зросли до понад 25 мільярдів євро порівняно з 21,1 мільярда євро попереднього 2022 року.

"Це був найкращий рік в історії туризму в Португалії. У 2024 році ми збираємося зростати ще більше, ніж у 2023 році", – сказав Фазенда.

Він розповів, що в основному Португалію відвідували туристи з Франції, Іспанії та Німеччини, а британці складають найбільшу групу відвідувачів. Держсекретар також відзначив зростання кількості мандрівників зі США та Бразилії.

Нагадаємо, у жовтні статистичне бюро ЄС оприлюднило дані, згідно з якими за підсумками 2022 року туристичний ринок об’єднання практично досяг рівня 2019-го, останнього року до пандемії коронавірусу.

А у серпні французька влада заявляла, що очікує зростання доходів від туристичної галузі, яка є однією з ключових для її економіки, після збільшення кількості іноземних відвідувачів протягом літа.