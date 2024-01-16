Рада Європи: Португалія не досягла значного прогресу у запобіганні корупції серед депутатів і суддів

Португалія досягла обмеженого прогресу в запобіганні корупції серед депутатів, суддів і прокурорів.

Про це йдеться у звіті антикорупційної організації Ради Європи GRECO, опублікованому в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

GRECO зазначає, що Португалія задовільно виконала три з 15 рекомендацій, які орган Ради Європи раніше надав країні. Решта 12 виконані лише "частково".

Рівень виконання рекомендацій Португалією залишається "глобально незадовільним", йдеться у звіті GRECO.

Звіт закликає владу країни подати доповіді про прогрес, досягнутий у виконанні невиконаних рекомендацій, до кінця року.

Що стосується членів парламенту, GRECO вважає, що ефективність переглянутого Регламенту Асамблеї республіки, який покликаний забезпечити більш передбачуваний законодавчий процес і зменшує кількість внесених в останню хвилину питань до порядку денного, не може бути оцінена повною мірою.

"Чинні правила і положення для членів парламенту все ще не вирішують належним чином питання можливої взаємодії між депутатами і третіми особами, а також не встановлюють покарання за неналежні дії", – зазначили в GRECO, додавши, що досі не було проведено оцінку ефективності системи запобігання конфлікту інтересів для народних депутатів.

Організація також зазначила, що Орган прозорості, відповідальний за оцінку декларацій про доходи та інтереси народних депутатів, ще не працює в повному обсязі, а встановлені правила ще не передбачають адекватних санкцій за незначні порушення з боку народних депутатів.

Що стосується суддів, то у звіті зазначено, що база даних, яка дозволяє отримати онлайн доступ до остаточних рішень судів першої інстанції, ще не функціонує.

У звіті також йдеться про поліпшення у зміцненні складу рад суддів для забезпечення незалежності суддів і про те, що метод відбору суддів Верховного Суду "залишається незмінним".

Нагадаємо, 8 грудня резидент Португалії Марсело Ребелу де Соуза оголосив про відставку уряду країни у зв’язку з відставкою прем’єр-міністра Антоніу Кошти через корупційний скандал.

А торік уряд Португалії придумав анкету для прийому на роботу посадовців через низку скандальних призначень.