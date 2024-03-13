У Братиславі cотні людей вийшли на акцію проти проросійської політики уряду Фіцо

Щонайменш кілька сотень людей ввечері у вівторок зібралися у центрі Братислави, щоб висловити незгоду із зовнішньополітичним курсом чинної коаліції, зокрема у питанні російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DennikN.

Протест організувала словацька громадська ініціатива "Мир Україні", наголошуючи, що уряд Роберто Фіцо веде прихильну до Росії зовнішню політику, що суперечить інтересам Словаччини і ЄС.

TASR/Jaroslav Novák

Акція на Площі Свободи почалася увімкненим сигналом повітряної тривоги.

Від учасників виступів на сцені – громадських діячів та деяких політиків – лунали слова про те, що деякі дії влади "переступають усі межі" і є ганьбою для країни. Також зі сцени зачитали спільну заяву ініціативи з приводу того, чому вони зібрали акцію.

"Проросійська риторика і пропаганда представниками державної влади є неприйнятною і загрожує нашим інтересам і майбутньому", – наголосили у ній.

DennikN – Tomáš Benedikovič

Зокрема, згадали рукостискання очільника МЗС Словаччини Юрая Бланара з главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим, а також нещодавнє рішення Чехії поставити на паузу міжурядові консультації зі Словаччиною через розбіжності між двома столицями у питанні російсько-української війни.

Минулого тижня лідер ультраправої Словацької народної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, Андрей Данко заявив, що Росія "не є агресором" у повномасштабній війні проти України, а "захищає свої інтереси".

Як відомо, невдовзі у Словаччині пройдуть президентські вибори, перемога на яких підтриманого Фіцо кандидата – а це чинний спікер парламенту Петер Пеллегріні – дозволить прем’єру консолідувати владу в одних руках, як в його угорського колеги Віктора Орбана.





