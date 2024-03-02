Глава МЗС Словаччини потиснув руку Лаврову, Фіцо похвалив зустріч

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся і провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим на дипломатичному форумі в турецькій Анталії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

Фото, на якому Лавров і Бланар тиснуть один одному руки, опублікувало МЗС Росії.

фото МЗС Росії

Ще у 2022 році Лавров і президент Росії Владімір Путін були внесені до санкційного списку Європейського Союзу. І досі з глав МЗС країн ЄС лише угорський міністр Петер Сійярто не гребував зустрічами з Лавровим.

За словами прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, ця зустріч є прикладом "нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики щодо всіх сторін світу".Повідомляється, що міністри закордонних справ нібито говорили про можливості, які може принести мирний саміт у Швейцарії.

"Я знав про цю зустріч, я повністю рекомендував йому зустрітися з російським міністром", – сказав Фіцо.

Зустріч відбулася на дипломатичному форумі в Анталії, Туреччина. Окрім Бланара, Лавров також зустрівся з представниками Узбекистану, Киргизстану та Есватіні.

Нагадаємо, у другу річницю повномасштабної війни Фіцо заявив, що війна почалася "з розгулу українських неонацистів". На початку цього тижня він скликав раду безпеки, занепокоївшись зустріччю союзників у Парижі щодо підтримки України.