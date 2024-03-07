Фіцо каже, що Чехія поставила під загрозу відносини зі Словаччиною через Україну

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо відреагував на рішення чеської сторони поставити на паузу міжурядові консультації зі Словаччиною.

Заяву Фіцо наводить Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

Словацькому прем’єру здається, що Чехія своїм рішенням поставила під загрозу відносини зі Словаччиною.

На його думку, причиною цього є різні погляди Праги і Братислави на війну РФ проти України.

"Ми відзначаємо, що чеський уряд вирішив поставити їх під загрозу тільки тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні, в той час як словацький уряд відкрито говорить про мир. Ваше рішення не вплине на нашу суверенну словацьку зовнішню політику", – додав прем'єр-міністр.

Фіцо сказав, що чеський уряд чекають у Словаччині в будь-який час, і "ми не будемо обтяжувати наші політичні відносини різними світоглядами, які не мають нічого спільного зі словацько-чеським співіснуванням".

Напередодні прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив, що чесько-словацькі міжурядові консультації не відбудуться в найближчі тижні або місяці, позаяк Прага не вважає їх доцільними через "значні розбіжності".

Чехія та новий уряд у Словаччині мають розбіжності у зовнішньополітичних питаннях, зокрема щодо війни в Україні. Приміром, у другу річницю повномасштабної війни Фіцо заявив, що війна почалася "з розгулу українських неонацистів".

Крім того, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся і провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим на дипломатичному форумі в турецькій Анталії. Їхню зустріч похвалив Фіцо.