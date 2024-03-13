В Братиславе сотни людей вышли на акцию против пророссийской политики правительства Фицо

По меньшей мере несколько сотен человек вечером во вторник собрались в центре Братиславы, чтобы выразить несогласие с внешнеполитическим курсом действующей коалиции, в частности в вопросе российско-украинской войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DennikN.

Протест организовала словацкая общественная инициатива "Мир Украине", отмечая, что правительство Роберто Фицо ведет благосклонную к России внешнюю политику, что противоречит интересам Словакии и ЕС.

TASR/Jaroslav Novák

Акция на Площади Свободы началась включенным сигналом воздушной тревоги.

От участников выступлений на сцене – общественных деятелей и некоторых политиков – звучали слова о том, что некоторые действия власти "переступают все границы" и являются позором для страны. Также со сцены зачитали совместное заявление инициативы по поводу того, почему они собрали акцию.

"Пророссийская риторика и пропаганда представителями государственной власти неприемлема и угрожает нашим интересам и будущему", – отметили в нем.

DennikN – Tomáš Benedikovič

В частности, вспомнили рукопожатие главы МИД Словакии Юрая Бланара с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также недавнее решение Чехии поставить на паузу межправительственные консультации со Словакией из-за разногласий между двумя столицами в вопросе российско-украинской войны.

На прошлой неделе лидер ультраправой Словацкой народной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что Россия "не является агрессором" в полномасштабной войне против Украины, а "защищает свои интересы".

Как известно, вскоре в Словакии пройдут президентские выборы, победа на которых поддержанного Фицо кандидата – а это действующий спикер парламента Петер Пеллегрини – позволит премьеру консолидировать власть в одних руках, как у его венгерского коллеги Виктора Орбана.