ЗМІ: У США не бачать готовності РФ застосувати ядерну зброю після заяв Путіна

У США не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні після коментарів глави Кремля Владіміра Путіна.

Як пише "Європейська правда", про це на умовах анонімності розповів американський посадовець, якого цитує Reuters.

За словами посадовця, Путін, схоже, повторив ядерну доктрину Росії, згідно з якою росіяни застосують ядерну зброю, якщо суверенітету держави загрожуватиме небезпека.

"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної ядерної політики, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", – сказав він.

Речниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Вотсон у своїй заяві зазначила, що "ядерна риторика Росії була безрозсудною і безвідповідальною" протягом усього періоду війни проти України.

"Саме Росія жорстоко вторглася в Україну без жодних провокацій чи підстав, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, яка захищає свій народ і свою суверенну територію від російської агресії", – сказала вона.

Нагадаємо, Путін в інтерв'ю російським пропагандистам попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну – Москва вважатиме це "значною ескалацією".

Перед цим видання NYT повідомило, що США наприкінці 2022 року готували "неядерну" відповідь, якби РФ застосувала ядерну зброю проти України. Телеканал CNN також повідомляв, що наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні.

29 лютого Владімір Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.