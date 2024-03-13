СМИ: В США не видят готовности РФ применить ядерное оружие после заявлений Путина

В США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине после комментариев главы Кремля Владимира Путина.

Как пишет "Европейская правда", об этом на условиях анонимности рассказал американский чиновник, которого цитирует Reuters.

По словам чиновника, Путин, похоже, повторил ядерную доктрину России, согласно которой россияне применят ядерное оружие, если суверенитету государства будет угрожать опасность.

"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной политики, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", – сказал он.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон в своем заявлении отметила, что "ядерная риторика России была безрассудной и безответственной" на протяжении всего периода войны против Украины.

"Именно Россия жестоко вторглась в Украину без всяких провокаций или оснований, и мы будем продолжать поддерживать Украину, которая защищает свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", – сказала она.

Ранее Путин в интервью российским пропагандистам предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину – Москва сочтет это "значительной эскалацией".

Перед этим издание NYT сообщило, что США в конце 2022 года готовили "неядерный" ответ, если бы РФ применила ядерное оружие против Украины. Телеканал CNN также сообщил, что в конце 2022 года США начали тщательно готовиться к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.

29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.